В Петербурге будут судить курьера мошенников, похитивших у пенсионерки более 800 тыс. рублей
Сегодня, 16:52
Фигурант прибыл к дому на Кубинской улице, чтобы вручить потерпевшей документы, якобы подтверждающие передачу денег ему.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 марта. 

В ноябре прошлого года фигурант, выполняя роль курьера, прибыл к дому на Кубинской улице, чтобы вручить пенсионерке документы, якобы подтверждающие передачу денег ему. По ним злоумышленник являлся "сотрудником Росфинмониторинга". После потерпевшая отдала доставщику 840 тыс. рублей в пакете, и обвиняемый скрылся.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая женщина из Ломоносовского района Ленобласти осталась без 1 млн рублей из-за мошенников. Задержан 46-летний дроп, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

