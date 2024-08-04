В Петербурге могут отменить транспортный налог для электромобилей

Власти Петербурга рассматривают законопроект об отмене транспортного налога для владельцев электромобилей и автомобилей, работающих на природном газе. С такой инициативой выступил губернатор города, сообщил глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.

Согласно проекту, льгота для электрокаров будет действовать до 2030 года. При этом планируется снять все действующие ограничения: по мощности двигателя, стране производства автомобиля и дате его регистрации. Важно отметить, что налог на водный и воздушный транспорт сохранится.

Аналогичные послабления могут коснуться и владельцев транспорта на природном газе. Если раньше льгота распространялась только на новые или переоборудованные машины, то теперь налог предлагается обнулить для всех газовых автомобилей, за исключением моделей премиум-класса.

Кроме того, законопроект предусматривает пересмотр налоговых ставок для мощного тяжёлого транспорта: для грузовиков мощностью свыше 200 л. с. ставка составит 65 рублей, а для машин мощнее 250 л. с. – 85 рублей; для автобусов с двигателем свыше 200 л. с. налог будет установлен на уровне 100 рублей. Рассмотрение этих изменений запланировано на заседании профильного комитета ЗакСа в понедельник, 8 июня.

