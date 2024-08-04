На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют полосы из-за ремонта моста

На протяжении всего периода работ на оставшихся полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге, в районе развязки с Шафировским проспектом, временно перекроют полосы движения. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", это связано с ремонтом моста через реку Охту (Беляевский мост).

С 8 по 21 июня будут закрыты для движения первая и вторая полосы на 38-м километре внешнего кольца КАД. С 22 июня по 4 июля ремонтные работы продолжатся на третьей и четвёртой полосах.

На протяжении всего периода работ на оставшихся полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, ограничения необходимы для замены деформационного шва на мосту.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом введённых ограничений. Учреждение приносит извинения за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что на развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение из-за ремонта деформационного шва.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"