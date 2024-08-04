Алексей Полищук оценил претензии Кишинева по мартовскому инциденту.

Обвинения официального Кишинева в адрес Москвы в якобы повреждении ЛЭП на украинской территории бездоказательны, а Россия не получала никаких документов на этот счет. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился директор Второго департамента стран СНГ при внешнеполитическом ведомстве России Алексей Полищук. Отечественный дипломат заметил, что на данный момент никаких документов, доказывающих позицию Молдавии, наши специалисты не получали от коллег.

Действительно, 6 мая глава минэнерго Молдавии заявил, что Кишинев направит нам счет Укрэнерго за ремонт ЛЭП Исакча - Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины. В медиаполе фигурирует сумма компенсации в 20 тысяч евро. Алексей Полищук, дипломат

Напомним, что инцидент на упомянутой ЛЭП произошел еще 23 марта 2026 года. Алексей Полищук уточнил, что профильные эксперты в Молдавии связали его с банальным замыканием, однако правящие власти без доказательств возложили вину на Россию.

Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года.

Фото: Piter.tv