Москва с сожалением относится к решению молдавского национального правительства покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Соответствующее заявление сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля 16 апреля сообщил в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" о том, что процедура выхода Кишинева из состава регионального объединения будет завершена к апрелю 2027 года.
Мы сожалеем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, что фактически членство Молдавии в СНГ последние годы было номинальным. Глава нашего государства называл эту постсоветскую республику в числе тех, что "числятся, но не работают в формате". В Кремле ранее отмечали, что СНГ за многие годы работы успешно подтвердило полезность для ее стран-участниц.
