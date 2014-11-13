Кремль сожалеет о решении Молдавии официально выйти из СНГ

Дмитрий Песков объяснил, когда стоит ожидать завершения процесса.

Москва с сожалением относится к решению молдавского национального правительства покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Соответствующее заявление сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля 16 апреля сообщил в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" о том, что процедура выхода Кишинева из состава регионального объединения будет завершена к апрелю 2027 года.

Мы сожалеем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что фактически членство Молдавии в СНГ последние годы было номинальным. Глава нашего государства называл эту постсоветскую республику в числе тех, что "числятся, но не работают в формате". В Кремле ранее отмечали, что СНГ за многие годы работы успешно подтвердило полезность для ее стран-участниц.

Фото: Kremlin.ru