Песков: никаких запретов VPN в России нет

В Кремле добавили, что никакой ответственности за их использование не предусмотрено.

Никаких запретов в отношении VPN-сервисов в России нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, не планируется ли в ближайшее время дополнительное введение ограничений по использованию VPN. Песков ответил, что в настоящее время нет никаких запретов на использование VPN. Он также добавил, что никакой ответственности за это не предусмотрено.

Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что не считает цифровые ограничения путем в прошлое

