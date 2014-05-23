Сегодня, 13:30
d_s_sarkisov

Песков: никаких запретов VPN в России нет

В Кремле добавили, что никакой ответственности за их использование не предусмотрено.

Никаких запретов в отношении VPN-сервисов в России нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, не планируется ли в ближайшее время дополнительное введение ограничений по использованию VPN. Песков ответил, что в настоящее время нет никаких запретов на использование VPN. Он также добавил, что никакой ответственности за это не предусмотрено.

Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что не считает цифровые ограничения путем в прошлое

Видео: официальный сайт президента России

Dghekson
Сегодня 17:06

Песков- главное трепло России.

