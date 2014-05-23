Песков: никаких запретов VPN в России нет

Никаких запретов в отношении VPN-сервисов в России нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос, не планируется ли в ближайшее время дополнительное введение ограничений по использованию VPN. Песков ответил, что в настоящее время нет никаких запретов на использование VPN. Он также добавил, что никакой ответственности за это не предусмотрено.
Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что не считает цифровые ограничения путем в прошлое
Видео: официальный сайт президента России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Песков- главное трепло России.