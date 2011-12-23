Песков не считает цифровые ограничения путем в прошлое

В Кремле ответили на вопрос о нынешних ограничениях в работе интернета. По словам Пескова, сейчас "ситуация, когда соображение безопасности диктует необходимость принятия определенных мер". Он подчеркнул, что большинство граждан России понимает целесообразность и необходимость таких мер.

Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что блокада Ормузского пролива негативно повлияет на рынки.

