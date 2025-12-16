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Песков воздержался от официальных комментариев по поводу выборов в Армении

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В Москве призвали дождаться подсчитанных итогов голосования.

В Кремле воздержались от официальных комментариев по поводу итогов парламентских выборов в Армении до момента официального оглашения окончательных результатов голосования среди местных избирателей. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного брифинга со СМИ от 8 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что выборы в армянский законодательный орган состоялись 7 июня 2026 года. Жители страны избирали депутатов на ближайшие пять лет. Местная оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Песков похвалил участие США в ПМЭФ, но призвал не обольщаться.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: армения, дмитрий песков, парламентские выборы, цик
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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