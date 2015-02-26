Пашинян после разговора с Путиным предупредил о "начале конца ЕАЭС"

В Ереване призвали Москву разобраться с введенными запретами на ввоз продукции.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным предупредил о "начале конца ЕАЭС". Соответствующими данным поделились журналисты из местного издания Armenpress со ссылкой на цитату политического лидера из Еревана. Иностранец заметили, что говорит о последствиях ситуации, при которой вопрос экспортных ограничений не решится с Москвой в ближайшее время. Чиновник добавил, что экспортные ограничения не являются внутренней проблемой для его страны, а вредит региональному сообществу в целом.

На самом деле получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что с конца мая 2026 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз на территорию нашего государства некоторых товаров из Армении. Под ограничения попали цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки и алкогольная продукция. Последним стал запрет на ввоз в Россию молочной продукции, действующий с 27 июля. Власти из Москвы утверждают, что такие меры временные и связаны с фитосанитарными нормами. Центральный банк Армении упоминал о риске падения национального уровня ВВП страны на два процента из-за ограничений.

Пашинян попросил Путина урегулировать проблему с экспортом армянских товаров.

Фото: Piter.tv