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Россельхознадзор ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений
Сегодня, 7:45
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Россельхознадзор ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений

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В РФ призвали партнеров соблюдать ветеринарные и фитосанитарные требования ЕАЭС.

Москва ожидает от Еревана результатов расследования выявленных санитарных нарушений и плана по их устранению. Соответствующий комментарий для журналистов газеты "Известия" сделали представители пресс-службы Россельхознадзоре. В профильном ведомстве ответили на вопрос СМИ о вероятных сроках смягчения постановления или снятия ограничений на армянскую продукцию.

Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.

ответ ведомства

Напомним, что из-за выявленных нарушений Россия ограничила ввоз линейки армянских товаров, начиная от минеральной воды и алкогольных напитков и заканчивая овощами, фруктами и молочной продукцией. Уже 13 августа министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном  объявила коллеге о том, что обеспечение безопасности армянской сельскохозяйственной продукции, включая использование производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, остаются важнейшим условием для возобновления ее поставок в нашу страну.

Минсельхоз обозначил условия возобновления импорта продукции из Армении.

Фото: Piter.tv

Теги: армения, еаэс, россельхознадзор, сельское хозяйство, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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