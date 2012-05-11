Россельхознадзор ждет от Армении план по устранению санитарных нарушений

В РФ призвали партнеров соблюдать ветеринарные и фитосанитарные требования ЕАЭС.

Москва ожидает от Еревана результатов расследования выявленных санитарных нарушений и плана по их устранению. Соответствующий комментарий для журналистов газеты "Известия" сделали представители пресс-службы Россельхознадзоре. В профильном ведомстве ответили на вопрос СМИ о вероятных сроках смягчения постановления или снятия ограничений на армянскую продукцию.

Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. ответ ведомства

Напомним, что из-за выявленных нарушений Россия ограничила ввоз линейки армянских товаров, начиная от минеральной воды и алкогольных напитков и заканчивая овощами, фруктами и молочной продукцией. Уже 13 августа министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном объявила коллеге о том, что обеспечение безопасности армянской сельскохозяйственной продукции, включая использование производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, остаются важнейшим условием для возобновления ее поставок в нашу страну.

Минсельхоз обозначил условия возобновления импорта продукции из Армении.

Фото: Piter.tv