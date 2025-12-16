В Кремле призвали не строить теории заговора о Набиуллиной

Пресс-секретарь президента РФ призвал россиян не обсуждать здоровье главы Центробанка.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина находится на длительном больничном и это не должно быть основанием для теорий заговора. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

У пресс-секретаря президента спросили, известно ли, когда Набиуллина приступит к работе. Он ответил, что неправильно обсуждать здоровье человека в подобном формате.

По словам Пескова, в том, что люди иногда болеют, нет ничего особенного. Поэтому болезнь главы ЦБ не должна становиться поводом для теорий заговора. В заключении представитель Кремля пожелал Эльвире Набиуллиной скорейшего выздоровления.

Председатель ЦБ не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, как стало известно, она взяла больничный. Её место в сессии об экономическом росте заняли Максим Орешкин, Максим Решетников и Антон Силуанов. По аналогичной причине Набиуллина пропустила конференцию НАУФОР.

Фото: Центробанк России