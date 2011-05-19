Кремль ответил на слова Трампа о вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента РФ назвал такие заявления бездоказательными.

Российские власти категорически отвергают все обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем решительно Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Комментарий Кремля последовал после слов президента США Дональда Трампа, что угрозами для избирательной системы якобы являются Китай, Россия, КНДР и Иран.

Песков отметил, что глава Белого дома в своем заявлении ссылается на некую обезличенную информацию по линии спецслужб. Соединенные Штаты в лице парламентских комиссий и Генпрокуратуры сделали вывод, что Россия не оказывала влияния на выборы, заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее мы сообщали, что Трамп внес Россию в список предполагаемых "противников США", имеющих возможность влиять на избирательную систему США.

Фото: сайт Кремля