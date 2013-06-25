Республиканец сообщил о рассекречивании данных разведки, касающихся безопасности систем голосования.

Американские разведслужбы сделали вывод, что у ряда иностранных государств есть технические возможности для компрометации избирательной инфраструктуры Соединенных Штатов. В число этих стран входят Россия, Китай, Иран и Северная Корея, заявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации.

По словам главы Белого дома, в течение многих лет американцев вводили в заблуждение по поводу безопасности избирательной инфраструктуры США. В связи с этим было принято решение опубликовать ранее засекреченные оценки разведывательного сообщества США.

Наиболее уязвимы оказались базы регистрации избирателей, списки голосующих и официальные сайты выборов. По оценке разведки, злоумышленники потенциально могут использовать доступ к таким системам, чтобы нарушить ход избирательного процесса". В отчёте указан период с января 2020 года по июнь 2026 года, добавил американский лидер.

В совокупности эти разоблачения показывают, что избирательная система настолько сломана и уязвима, что никто не может ее защитить Дональд Трамп, президент США

В список предполагаемых "противников США", имеющих возможность влиять на избирательную систему, входят Россия, Китай, Иран и КНДР.

Также Трамп заявил о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени для демократа Джо Байдена.

Фото: Белый дом