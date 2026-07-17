Лидер Белого дома рассказал о том, что сотрудники ЦРУ и АНБ скрывали информацию о вмешательстве КНР от президента.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что в 2020 году Федеральное бюро расследований (ФБР) США получило данные о попытках китайского руководства изготовить фальшивые бюллетени в пользу демократа Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".

Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена. текст обращения к нации в США

Политический лидер из Белого дома добавил, что согласно имеющимся у вашингтонской администрации документам, в этот период десятки важнейших докладов Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности (ЦРУ и АНБ), посвященных вмешательству Китая во внутренние дела США, включая выборы, намеренно скрывали от действующих властей и не включали в ежедневные брифинги для президента. Такие сведения приведены в одном из электронных писем сотрудников разведки. Они признались, что намеренно корректировали ежедневный президентский брифинг для того, чтобы скрыть информацию о действиях Пекина.

Трамп назвал предпочтительный срок завершения конфликта на Украине.

Фото и видео: Белый дом