Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что в 2020 году Федеральное бюро расследований (ФБР) США получило данные о попытках китайского руководства изготовить фальшивые бюллетени в пользу демократа Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".
Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена.
текст обращения к нации в США
Политический лидер из Белого дома добавил, что согласно имеющимся у вашингтонской администрации документам, в этот период десятки важнейших докладов Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности (ЦРУ и АНБ), посвященных вмешательству Китая во внутренние дела США, включая выборы, намеренно скрывали от действующих властей и не включали в ежедневные брифинги для президента. Такие сведения приведены в одном из электронных писем сотрудников разведки. Они признались, что намеренно корректировали ежедневный президентский брифинг для того, чтобы скрыть информацию о действиях Пекина.
Трамп назвал предпочтительный срок завершения конфликта на Украине.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все