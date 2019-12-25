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Трамп назвал предпочтительный срок завершения конфликта на Украине
Сегодня, 15:11
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Трамп назвал предпочтительный срок завершения конфликта на Украине

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Президентский срок главы Белого дома заканчивается 20 января 2029 года.

Урегулирование конфликта на Украине возможно до завершения работы Дональда Трампа на посту президента США. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

В разговоре с журналистом Трамп отметил, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока.  При этом он напомнил, что рассчитывал на урегулирование ситуации раньше.

Я думал, что урегулировать конфликт будет проще всего, потому что я лажу с обоими лидерами

Дональд Трамп, президент США

По словам американского лидера, Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.

Ранее республиканец неоднократно заявлял, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для российских властей применительно к мирному урегулированию вооруженного противостояния.

Фото: Белый дом

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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