Трамп назвал предпочтительный срок завершения конфликта на Украине

Президентский срок главы Белого дома заканчивается 20 января 2029 года.

Урегулирование конфликта на Украине возможно до завершения работы Дональда Трампа на посту президента США. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

В разговоре с журналистом Трамп отметил, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока. При этом он напомнил, что рассчитывал на урегулирование ситуации раньше.

Я думал, что урегулировать конфликт будет проще всего, потому что я лажу с обоими лидерами Дональд Трамп, президент США

По словам американского лидера, Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.

Ранее республиканец неоднократно заявлял, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для российских властей применительно к мирному урегулированию вооруженного противостояния.

Фото: Белый дом