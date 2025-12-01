Трамп заявил, что не пытается ставить России сроки урегулирования на Украине

Глава США обсудил итоги встречи во Флориде с госсекретарем и спецпосланником США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для Москвы применительно к мирному урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал местным журналистам с бота самолета, в котором он направлялся в Вашингтон из штата Флорида, который он посещал на выходных в честь празднования Дня благодарения.

У меня нет крайних сроков. Для меня крайний срок - это когда прекратится конфликт. Переговоры проходят хорошо. Есть неплохие шансы заключить сделку. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп добавил, что уже поговорил с государственным секретарем США Марко Рубио и своим специальным посланником Стивеном Уиткоффом, которые ранее провели во Флориде переговоры с украинскими коллегами. В вашингтонской администрации по-прежнему считают, что и чиновники с Банковой улицы, и представителя Кремля хотят завершения вооруженного противостояния друг с другом.

Фото и видео: Белый дом