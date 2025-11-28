Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев

Глава США удивился глупости корреспондентки.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп обозвал представительницу пресс-пула Белого дома глупой за вопрос о напавшем на двух бойцов нацгвардии вблизи вашингтонской администрации. Соответствующее заявление иностранный политик сделал перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома, выступая после прямой линии с военными базами ко Дню благодарения в США.

Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек... Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь. Дональд Трамп, глава США

Корреспондентка задала вопрос о том, почему президент США говорит, что подозреваемого-уроженца Афганистана могли пустить в страну в 2021 году без достаточной проверки, хотя местное министерство по внутренней безопасности настаивает на том, что такая проверка все-таки была. Дональд Трамп заметил, что стрелявший в бойцов национальной гвардии в Вашингтоне мужчина просто чокнулся или поехал крышей.

Фото и видео: Белый дом