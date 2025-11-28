Трамп заявил о существенном отставании США от РФ по количеству ледоколов

Глава США напомнил о контрактах с Финляндией на строительство ледоколов.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп признал факт того, что США существенно отстают от России по количеству ледоколов. Соответствующее заявление иностранный политик сделал перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Лидер страны отметил, что ранее вашингтонская администрация не обладала ни одним подобным проектом, но теперь есть один. В то же время Москва является обладательницей 48 ледоколов. В связи с сложившейся ситуацией власти заказали строительство новых ледоколов у специалистов из Финляндии. Один из кораблей будет строиться на территории США, а остальные - у исполнителя контракта.

У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно. Мы заказали 11 ледоколов. Вы собирались построить один, но этот один стоил бы нам почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Это не выглядело как хорошая сделка. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что американский президент в начале октября 2025 года на встрече со своим финским коллегой Александером Стуббом объявил, что Вашингтон закупит у Хельсинки 11 ледоколов.

Фото и видео: Белый дом