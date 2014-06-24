Трамп: Уиткофф и Кушнер на следующей неделе встретятся с Путиным в Москве

Глава США анонсировал рабочую поездку чиновников из Белого дома в Москву.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер встретятся с российским политическим лидером Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. Соответствующий комментарий глава Белого дома сделал на брифинге перед журналистами во время перелета на борту собственного самолета. Он уведомил СМИ, что Джаред Кушнер действительно вовлечен в переговорный процесс ради достижения мирного урегулирования украинского кризиса. Ожидается, что он, вероятно, вместе с другими членами делегации, отправится в российскую столицу в скором времени.

Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве. Дональд Трамп, глава США

Фото и видео: Белый дом