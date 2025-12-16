Ларионов заявил на ПМЭФ, что Овечкин останется в "Вашингтоне"

Главный тренер СКА поделился новостью на полях ПМЭФ. Форвард планирует продлить карьеру в столичном клубе, несмотря на завершение действующего контракта по окончании 21-го сезона в НХЛ.

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что 40-летний нападающий Александр Овечкин намерен продолжить карьеру в "Вашингтон Кэпиталз". Текущий сезон стал для него 21-м в Национальной хоккейной лиге и последним по действующему контракту.

Ларионов заявил, что рад за Овечкина, его достижения и долголетие. Он выразил уверенность, что форвард будет двигаться дальше и устанавливать новые рекорды.

Напомним, Овечкин уже вошёл в историю как лучший снайпер НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На его счету 929 шайб в 1573 матчах. Он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола. Однако по сумме шайб в регулярке и плей-офф Гретцки пока впереди — 1016 против 1006 у Овечкина. Россиянин продолжает сокращать разрыв. Если Овечкин останется в лиге, у него есть все шансы обойти и это достижение.

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