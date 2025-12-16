Голикова: уровень занятости среди 40-летних вырос примерно на 3%

Речь идет о категориях 30–39 и 40–49 лет.

Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что уровни занятости в наиболее массовых возрастных категориях 30–39 и 40–49 лет возросли примерно на 3%. О такой статистике она рассказала на полях ПМЭФ.

Голикова подчеркнула, что с 2020 года продолжается трансформация рынка труда: меняются трудовые установки и форматы занятости. Кроме того, к 2032 году правительству необходимо заместить 11,5 млн человек в связи с выходом на пенсию людей старших возрастов. 66% из них – это работники со средним профессиональным образованием, поэтому много внимания уделяется федпроекту "Профессионалитет".

Также благодаря кадровому прогнозу меняются контрольные цифры приёма. Татьяна Голикова подчеркнула важность трудоустройства по специальности. Среди новых сотрудников, которые должны выйти к 2032 году на рынок труда, основная доля приходится на кадры с инженерно-техническим образованием.

Ранее сообщалось, что 265 тыс. бюджетных мест в этом году предусмотрено в вузах для инженеров.

Фото: Правительство РФ

