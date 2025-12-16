265 тыс. бюджетных мест предусмотрено в этом году в вузах для инженерных специальностей

С прошлого года добавилось 100 тыс. мест.

Правительство уделяет особое внимание развитию инженерного образования. На такие специальности в этом году в вузах предусмотрено 265 тыс. бюджетных мест, а в колледжах – порядка полумиллиона. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

С прошлого года фиксируется серьезный прирост в 100 тыс. бюджетных мест. Отмечается, что 50 инженерных школ и 356 технических кластеров профессионалитета готовят специалистов инженерно-технического профиля. К 2036 году вырастет и количество кампусов мирового уровня, их станет 40.

В рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" реализуются флагманские инструменты поддержки, такие как "Передовые инженерные школы" и "Профессионалитет". Их ключевая особенность – тесная кооперация образовательных организаций с предприятиями отрасли. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ

Ранее сообщалось о влиянии нехватки кадров на российскую экономику.

Фото: Правительство РФ

