Трамп опубликовал свое изображение на троне

Глава США снова разместил в соцсети изображение, сгенерированное ИИ.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фотографию, сделанную при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В кадре политический деятель из Вашингтона сидит на огромном троне в золотых доспехах.

Около ног лидера Белого дома пользователи интернета заметили двух мужчин и женщину. Глава США на троне выглядит гораздо крупнее, чем остальные люди. Западное издание Daily Beast утверждает, что у ног Дональда Трампа якобы изображены лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Чак Шумер, а также сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф. В отношении последнего законодателя действующая администрация ведет расследование, связанное с мошенничеством по ипотеке.

Фото: Truth Social