На ПМЭФ-2026 заключили соглашение о создании двух центров обработки данных в Выборгском и Московском районах

Ожидается, что это приведет к росту экономической эффективности компаний, увеличению объемов продаж и налоговых отчислений в бюджет.

В рамках Петербургского международного экономического форума-2026 было подписано соглашение о создании двух центров обработки данных (ЦОД) с компаниями "ЦОД Перспектива" и "ЦОД СПб". Новые объекты будут расположены в Выборгском и Московском районах Петербурга, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект направлен на повышение качества услуг в сфере облачных сервисов хранения данных и создание дополнительных возможностей для привлечения инвестиций в развитие бизнеса. Ожидается, что это приведет к росту экономической эффективности компаний, увеличению объемов продаж и налоговых отчислений в бюджет.

Кроме того, соглашения предполагают долгосрочное сотрудничество и взаимодействие в области развития информационных технологий. Современные дата-центры с удобной транспортной доступностью обеспечат качественной ИТ-инфраструктурой как крупные отраслевые и межотраслевые компании, так и представителей малого и среднего бизнеса.

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Фото: Макс / Линченко Николай Викторович