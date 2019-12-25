Петербуржцы массово едут в командировки по России и за рубеж

Главным направлением стала Москва, куда пришлось 24% всех бронирований.

В январе-июле 2026 года число бронирований жилья для деловых поездок из Петербурга по России выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис "Островок Командировки".

Главным направлением стала Москва, куда пришлось 24% всех бронирований. В топ-10 наиболее востребованных локаций также вошли Московская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Ярославская и Томская области, Красноярский и Краснодарский края, а также Татарстан.

Руководитель сервиса Любовь Васильева связала рост числа поездок с развитием межрегиональных связей. По ее словам, петербургские предприятия активно взаимодействуют с партнерами, производственными площадками и заказчиками в других регионах. При этом компании стремятся оптимизировать расходы: растет спрос на аренду апартаментов и квартир, которые составили 20% от общего объема бронирований.

Распределение типов размещения выглядит следующим образом: трех- и четырехзвездочные отели – 50%, апартаменты и квартиры – 20%, альтернативные объекты (хостелы, гостевые дома) – 14%, отели без звезд – 13%, пятизвездочные гостиницы – 3%, двухзвездочные отели – 2%. Одновременно на 8% увеличилось количество зарубежных командировок сотрудников компаний из Петербурга. Чаще всего они выезжали в Белоруссию, Китай, Казахстан, Узбекистан и Турцию.

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Фото: Magnific (pressfoto)