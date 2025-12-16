На намыве Васильевского острова построят новый квартал с соцобъектами и парками

Соглашение о комплексной застройке северной части намыва подписали на ПМЭФ губернатор Александр Беглов и представитель "ЛСР. Простор" Андрей Молчанов. Участки под социальную и досуговую инфраструктуру передаются городу безвозмездно.

В пятницу, 5 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Беглов и представитель Специализированного застройщика "ЛСР. Простор" Андрей Молчанов подписали соглашение о комплексном развитии северной части намывной территории Васильевского острова. Участки для размещения объектов социальной и досуговой инфраструктуры передаются городу бесплатно.

Беглов подчеркнул, что намыв стал одной из самых динамично развивающихся территорий Васильевского острова и всего города. По его словам, новые кварталы станут примером того, каким Петербург хотят видеть — устремлённым в будущее мегаполисом XXI века. Губернатор отметил, что в проекте особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры, которые необходимо вводить опережающими темпами, перед строительством жилья.

К северу от устья реки Смоленки планируется возвести четыре школы и семь детских садов, поликлинику на 600 посещений в смену, а также роддом или больницу. Также предусмотрено 30 гектаров парковых зон и продолжение проспекта Крузенштерна. Дополнительно обустроят четыре километра новых набережных с велосипедными и беговыми дорожками. Губернатор добавил, что создание новых кварталов сразу с комфортной городской средой делает Петербург более привлекательным местом для вложения инвестиций.

Ранее Беглов назвал атаку БПЛА на Петербург перед ПМЭФ признаком сдачи нервов у врагов.

Фото: Piter.TV