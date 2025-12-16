На время фестиваля "Паруса Кронштадта" усилят автобус №101

Общее число рейсов вырастет до 124.

В Кронштадте 6 и 7 июня пройдет музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта". Для комфорта горожан будет усилен автобусный маршрут №101, который едет до станции метро "Старая Деревня", рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Общее число рейсов вырастет до 124. В утренние часы интервалы движения составят 15-17 минут, вечером – 12-16 минут, добавили в ведомстве.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на период ПМЭФ-2026 запустили автобусный маршрут №400Э. Он связывает "Московскую" с конгрессно-выставочным центром "Экспофорум". На пути следования предусмотрено всего три остановки. Также добраться до места проведения мероприятия можно на автобусах №№187, 232 и 299.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)