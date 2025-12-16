Пиотровский призвал к жёсткому наказанию за провокации в музеях

Генеральный директор Эрмитажа отметил, что подобные поступки часто совершаются с целью самоутверждения, и с ними необходимо бороться, "бить сильно по рукам".

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский высказался за необходимость строгого наказания для посетителей, устраивающих провокации в музеях.

По его мнению, такие действия, как руферство, особенно когда речь идёт о крыше Эрмитажа, являются попыткой воровства и вандализмом. Пиотровский отметил, что подобные поступки часто совершаются с целью самоутверждения, и с ними необходимо бороться, "бить сильно по рукам".

Кроме того, он выразил недовольство инцидентом, когда мужчина, занявший императорский трон в Эрмитаже, был освобождён вскоре после задержания. Пиотровский подчеркнул, что это музейный экспонат и трон Российской империи, и отметил, что преступники часто возвращаются на место преступления.

Ранее Пиотровский рассказал о судьбе переданного в Мариинский театр органа из церкви Святой Екатерины.

Фото: Piter.TV