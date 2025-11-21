В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

Кэролайн Ливитт напомнила о выпаде президента США в адрес сотрудницы новостного агентства.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал журналистку свинкой за вопрос о финансисте Джеффри Эпштейне из-за расстроенных ложными статьями в западных СМИ чувств. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 21 ноября сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница пояснила, что лидер страны очень честен и прямолинеен со всеми представителями прессы из президентского пула. По мнению пресс-секретаря, это именно одна из причин, почему Дональда Трампа переизбрали на новый срок правления в США, так как он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Кэролайн Ливитт добавила, что Дональд Трамп говорит прямо лучше, чем его предшественник из Демократической партии Джо Байден, который "лгал и исчезал".

Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 18 ноября президент США во время брифинга на президентском борту назвал журналистку из новостного агентства свинкой после вопроса об уголовном деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Фото и видео: YouTube / Белый дом