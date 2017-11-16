В Белом доме заявили, что демократы превращаются в коммунистов

Кэролайн Ливитт рассказала о том, что демократы в США ничего хорошего не предлагают.

Американская демократическая партия превращается в коммунистическую, однако интересы рабочих людей приходится отстаивать республиканцам. Соответствующее заявление журналистам местного телеканала FOX News от 13 ноября сделала официальный представитель Белого дома при президенте Дональде Трампе Кэролайн Ливитт. По словам иностранного пресс-секретаря вашингтонской администрации,демократы уже давно не отстаивают никаких хороших идей, а их деятельность нацелена только на критику действующей власти.

Демократическая партия в полном раздрае. И, по правде говоря, они в этом состоянии последние 10 лет: с тех пор, как Трамп появился на политической сцене. Демократическая партия в действительности становится полноценной коммунистической партией. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме сочли, что сейчас Республиканская партия США под руководством президента Дональда Трампа является партией "работающих мужчин и женщин".

