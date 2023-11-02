Кэролайн Ливитт негативно оценила материал, выпущенный в CNN.

Публичные заявления о том, что удары американских военнослужащих по иранским объектам на Ближнем Востоке не уничтожили ядерную программу в Исламской Республике, являются ложью. Соответствующее заявление в собственном аккаунте в социальной сети X, которая является нежелательной организацией на территории России, сделала официальный представитель Белого дома при администрации президента-республиканца Дональда Трампа Кэролайн Левитт.

Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и <...> была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Накануне местный телеканал CNN сообщал, что удары Пентагона не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана. В ночь на 22 июня Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта этого государства. Ключевой целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Зал предприятия с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для внешних бомбардировок.

Белый дом считает, что Маск критикует Трампа из-за интересов своих компаний.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Karoline Leavitt