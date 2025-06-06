Белый дом считает, что Маск критикует Трампа из-за интересов своих компаний

Кэролайн Ливитт напомнила о том, как бизнесмен покидал администрацию Трампа в конце мая.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе считает, что миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск критикует главу государства из-за интересов своих компаний. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая в эфире местного телеканала FOX News. Она заметила, что ранее, от 30 мая, предприниматель публично выразил признательность лидеру страну за принятие мер по пресечению растрат, мошенничества и злоупотреблений в федеральном правительстве. По словам чиновницы, Дональд Трамп просто обязан сражаться за позиции США.

Единственная разница между пятницей и сегодняшним днем состоит в том, что Илон вернулся к своим компаниям. И как бизнесмен он имеет право высказываться в интересах своих компаний. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома заверила, что законопроект, с резкой критикой которого выступает Илон Маск, нацелен на дальнейшее пресечение правительством страны неоправданных государственных расходов.

США направили ХАМАС согласованное с Израилем предложение о перемирии.

Фото и видео: YouTube / Fox News