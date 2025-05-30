Кэролайн Ливитт не стала раскрывать подробности переговорного процесса, который все еще проходит между представителями Израиля и ХАМАС.

Специальный посланник американского президента-республиканца Стивен Уиткофф направил радикальному палестинскому движению ХАМАС официальное предложение о режиме прекращении огня, которое предварительно было одобрено израильским руководством Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 30 мая в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница подтвердила сведения о том, что что документ о перемирии был поддержан сначала еврейским государством, после чего текст был направлен их оппонентам. Пресс-секретарь отказалась предоставить дополнительные детали прессе о ситуации, сославшись на чувствительность текущего этапа переговоров. Также спикер не смогла ответить на вопрос о том, приняли ли в ХАМАС направленное предложение.

Также могу подтвердить, что переговоры продолжаются, и мы надеемся, что перемирие в Газе будет достигнуто, чтобы вернуть всех заложников домой. Это с самого начала было приоритетом для нашей администрации. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В США постановлением о блокировке пошлин узурпировали полномочия Трампа.

Фото и видео: Белый дом