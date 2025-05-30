Кэролайн Ливитт указала на готовность бороться по проблеме в Верховном суде США.

Американский федеральный суд по делам международной торговли узурпировал должностные полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, приняв постановление о блокировке введения новых таможенных пошлин. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 30 мая в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница заметила, что судебные инстанции в данном процессе не должны играть никакой роли, поэтому в стране складывается опасная и тревожная тенденция, когда неизбираемые суды вмешиваются в решения главы государства. По словам спикера, Америка не сможет нормально функционировать в том случае, если судьи по всей территории США будут блокировать решения вашингтонской администрации.

Вчера вечером администрация Трампа столкнулась с еще одним примером судебного произвола. Трое судей суда США по делам международной торговли не согласились с этим решением и нагло злоупотребили своими судебными полномочиями, чтобы узурпировать власть президента Трампа и помешать ему выполнить мандат, который дал ему американский народ. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

По словам Кэролайн Ливитт, такие судьи угрожают подорвать авторитет страны на мировой арене. Она подтвердила, что администрация США уже обжаловала вердикт в апелляционном суде, намерена дойти до Верховного суда страны с этой проблемой.

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Фото и видео: Белый дом