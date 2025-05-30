Кэролайн Ливитт обвинили Джилл Байден во лжи по поводу состояния здоровья ее супруга.

В Белом доме и Конгрессе США высказались за то, чтобы предыдущий американский президент-демократ Джо Байден дал показания о своей дееспособности. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 30 мая в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница добавила, что также вашингтонская администрация рассчитывает, что свои свидетельства на этот счет предоставила супруга экс-лидера страны Джилл. Спикер добавила, что любой человек, который посмотрит на видеозаписи и фотографии Джо Байдена своими глазами,а также любой, у кого есть хоть немного здравого смысла, "может видеть, что речь явно идет о сокрытии" резкого ухудшения состояния здоровья политика. Кэролайн Ливитт добавила, что Джилл Байден была частью данного преступления.

Откровенно говоря, бывшей первой леди, безусловно, следует высказаться о том, что она видела, когда она это видела, что она знала, когда дело касается ее мужа. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт заметила, что у властей страны имеется "документация" и "фотодоказательства", демонстрирующие, что Джилл Байден отгораживала своего мужа от видеокамер. По словам чиновницы, жена экс-президента США все еще думает, что общественность настолько глупа, что поверит в ее ложь, хотя в реальности в Белом доме называют поведение Джилл Байден оскорбительным и призывают ее ответить за него.

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Фото и видео: Белый дом