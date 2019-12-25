В Верховный суд поступила жалоба на приговор Блиновской

После оглашения вердикта апелляционного определения суда Елена Блиновская этапирована во Владимирскую область, где находится сейчас в ИК-1.

Верховный суд России получил жалобу на обвинительный приговор блогеру Елене Блиновской. Ранее женщина была осуждена за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для отмывания денежных средств. Соответствующими данными поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на имеющиеся у них документы. В материалах говорится о том, что заявителем выступила финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина. Она согласилась с конфискацией и обращением в доход государства материальных ценностей, принадлежащих ранее семье блогера.

Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 3 марта 2025 года. судебные материалы

Напомним, что в марте 2026 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам заключения в колонии по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Судебная инстанция назначила фигурантке расследования штраф в размере одного миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение следующий четырех лет. В рамках приговора районный суд обратил в доход государства имущество осужденной. В частности, речь шла об элитных объектах недвижимости. Дополнительно удовлетворен гражданский иск к блогеру на общую сумму в 587 миллионов рублей. Однако по решению Савеловского суда Блиновская была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов.

Позднее апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила Блиновской срок наказания на полгода, до 4,5 года. Апелляция признала в качестве смягчающих обстоятельств у женщины наличие двоих малолетних детей и признание ею вины. Московский городской суд снизил ей на один месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью, а также назначил штраф в размере 950 тысяч рублей. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Квартиры Блиновской в центре Москвы перешли государству.

Фото: Piter.tv