Экс-генерал Иван Попов обжаловал приговор в Верховном суде

Дата рассмотрения еще не назначена.

Жалоба на приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил России Ивану Попову, осужденному на пять лет по делу о мошенничестве, поступила в Верховный суд. Соответствующие данные опубликовали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы дела. Известно, что в текущий момент дата рассмотрения пока что не назначена.

Жалоба поступила 10 ноября. Обжалуется приговор Тамбовского гарнизонного военного суда в отношении Попова Ивана Ивановича. материалы дела

В надзорным органах установили, что Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Они покупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Тамбовский гарнизонный военный суд в апреле 2025 года приговорил мужчину к пяти годам заключения в колонии общего режима, а также лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Ивана Попова судили за мошенничество группой лиц по предварительному сговору по части 4 статьи 159 УК РФ, а также за служебный подлог по части 2 статьи 292 УК РФ. Сторона защиты обжаловала приговор, однако 2-й Западный окружной военный суд и Кассационный военный суд оставили постановление без изменений. Свою вину Иван Попов отрицал.

Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Коломне.

Фото: Piter.tv