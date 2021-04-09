Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Коломне

Защита обжаловала приговор, но 2-й Западный окружной военный суд в июле утвердил его. Адвокат намерен подать жалобу в кассацию.

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России Иван Попов прибыл в исправительную колонию под номером шесть, расположенную на территории Коломны Московской области. Там он будет отбывать пятилетний срок по делу о мошенничестве. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился адвокат Сергей Буйновский. Сторона защиты добавила, что Иван Попов выражает благодарность всем за поддержку и "желает скорейшей победы над врагом и выполнение всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим".

Напомним, что в апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима. также инстанция лишила россиянина воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Признавший вину бизнесмен Сергей Моисеев, который согласно государственному обвинению, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года в колонии. Следственные органы установили, что Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Этот товар закупался военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью свыше сотни миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины. По мнению следователей, за предоставление своих услуг фигурант получил более миллиона рублей. В результате Ивана Попова судили за мошенничество группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ) и служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ). Свою вину мужчина не признал. Обвинение полагает, что в преступлении также был задействован впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.

Экс-замглавы Минобороны РФ Попов отверг причастность к коррупции.

Фото: Piter.tv