Экс-замглавы Минобороны РФ Попов отверг причастность к коррупции

Сторона защиты генерала рассказал об отношении подсудимого к предъявленным ему обвинениям.

Бывший заместитель главы российского министерства по обороне, генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению должностных преступлений, особо крупного мошенничества и прочих преступлений коррупционной направленности. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал адвокат Денис Сагач.

Причастность к совершению должностных преступлений и хищениям мой подзащитный отрицает. сторона защиты обвиняемого

Напомним, что военный суд в четверг, 21 августа, продлил меру пресечения для Павла Попова до 21 ноября. Заседание проводилось в закрытом режиме и в отсутствие самого генерала из-за его госпитализации. Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко упоминала, что специалисты надзорного ведомства завершили оперативные действия по уголовному делу в отношении фигуранта. В текущий момент экс-сотрудник Минобороны обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части 6 статьи 290, части 4 статьи 159, части 2 статьи 292, части 3 статьи 286 и части 1 статьи 222 УК РФ. Речь идет о получении взятки, мошенничестве, незаконном храненим оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Фото: Piter.tv