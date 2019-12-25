Экс-замминистра обороны начал обустраивать дачу на деньги Минобороны и парка "Патриот" после начала СВО

Вчера суд вынес вердикт в отношении одного из фигурантов уголовного дела - Владимира Шестерова.

Бывший заместитель российского министра по обороне Павел Попов начал обустраивать дачный участок на территории Московской области на денежные средства профильного ведомства и парка "Патриот" уже после начала специальной военной операции. Соответствующие данные приводятся в судебных материалах по расследованию по информации от "РИА Новостей". Обвинение полагает, что Попов, бывший заместитель начальника главного управления инновационного развития при Минобороны РФ Владимир Шестеров и бывший глава "Патриота" Вячеслав Ахмедов объединились в организованную преступную группу и действовали умышленно, осознавали противоправный характер и общественную опасность предпринимаемых ими мероприятий.

... желая незаконно обогатится, совместно и согласовано совершили на территории Одинцовского района Московской области противоправное деяние в период с мая 2022 года, но не позднее 6 мая 2022 года, по 15 июля 2024 года. текст материалов

Во время рассмотрения материалов уголовного дела по существу в отношении Владимира Шестерова государственный обвинитель отдельно подчеркнул, что преступление совершено в период проведения СВО. Напомним, что Одинцовский гарнизонный военный суд в четверг, 17 июля, приговорил Владимира Шестерова к шести годам колонии общего режима, а также лишил его звания генерал-майора и государственных наград. Мужчина также был оштрафован на 500 тысяч рублей. Ему запрещено занимать определенные должности сроком на два года. Дополнительно судебная инстанция удовлетворила гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на сумму в шесть миллионов рублей. Приговор все еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дела о хищении 25 млн рублей парка "Патриот" направлены в суд.

Фото: Piter.tv