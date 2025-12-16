В России напомнили о том, что в Кишиневе на смену действующие властям могут прийти другие политические силы.

Российский посол Олег Озеро высказался о выходе Молдавии из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). В рамках выступления Петербургского международного экономического форума в 2026 году на сессии под названием "Россия – Молдавия" приглашенный к участию дипломат пояснил, что Москва исходит из того, что выход Кишинева из СНГ - это "не на вечно", а будущие политические лидеры постсоветской республики смогут увидеть перспективу двусторонних отношений.

И конечно, Россия может быть поставщиком дешевой электроэнергии, газа и всего, чего угодно. И может создать возможности для возвращения экономики Республики Молдавия на траекторию рентабельности и устойчивого роста. Олег Озеров, посол РФ в Кишиневе

В МИД назвали условия вывода войск из Приднестровья.

Фото и видео: сайт Петербургского международного экономического форума