Делегация из Африки на ПМЭФ пришла в восторг от обновленной Lada Niva Legend

Юбилейная экспозиция АвтоВАЗа привлекла внимание 15 гостей из африканских стран. Больше всего их заинтересовал внедорожник, который они внимательно изучили, обсудили и даже сфотографировали.

В рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня открылась юбилейная экспозиция АвтоВАЗа, которая сразу привлекла внимание участников мероприятия. Одними из первых стенд российского автопроизводителя посетили представители африканских стран — делегация из 15 человек, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Гости осмотрели весь представленный модельный ряд: легендарный ВАЗ‑2101 1970 года выпуска, новейший кроссовер Lada Azimut, а также гоночные версии Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR. Однако наибольший интерес у африканской делегации вызвал обновленный внедорожник Lada Niva Legend. Модель, по их мнению, демонстрирует заметные улучшения в технической начинке и удобстве салона.

Гости уделили машине особенно много времени: детально изучали конструкцию, обсуждали особенности и даже устроили фотосессию на её фоне. Один из участников делегации, осматривая капот, громко воскликнул по-английски, назвав автомобиль настоящей инновацией.

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Фото: Piter.TV