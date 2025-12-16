В России с 2026 года введут новый ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей

Эксперт отметил, что ключевую роль играет работа подвески.

РИА Новости, ссылаясь на электронную базу ведомства, сообщает, что Росстандарт утвердил новый государственный стандарт (ГОСТ) на проверку устойчивости транспортных средств. Документ вступает в силу 1 июля 2026 года и устанавливает методы испытаний для легковых и грузовых машин, а также прицепов.

Согласно новому стандарту, одним из ключевых испытаний станет проверка стабилизации. В ходе этого теста автомобиль разгоняют, затем резко поворачивают руль для разворота, после чего отпускают его, наблюдая за тем, сможет ли машина самостоятельно вернуться в нейтральное положение. При этом уточняется, что угол поворота рулевого колеса не должен увеличиваться, а колёса должны возвращаться в исходную позицию.

Автоэксперт Всеволод Кущинский в комментарии для "Вечернего Санкт-Петербурга" разъяснил, от каких факторов зависит этот показатель. По его словам, устойчивость автомобиля – это его способность плотно держаться на дороге при маневрировании и входе в повороты.

Эксперт отметил, что ключевую роль играет работа подвески: у высоких внедорожников с большим клиренсом центр тяжести расположен выше, что делает их менее устойчивыми в поворотах по сравнению с низкими седанами со спортивной, жёсткой подвеской. Кроме того, на показатель влияют давление в шинах, состояние рулевой рейки и общее техническое состояние машины.

Кущинский добавил, что внешние условия, такие как качество дорожного покрытия и погода, также имеют большое значение. На ровной дороге автомобиль ведёт себя более стабильно, тогда как колея или эффект аквапланирования снижают устойчивость. Он также упомянул влияние аэродинамики: спортивные авто с низким лобовым сопротивлением сильнее прижимаются к земле.

В заключение эксперт назвал самыми устойчивыми легковые автомобили, особенно седаны с короткоходной подвеской и небольшим дорожным просветом. Также он указал, что передний привод обеспечивает большую стабильность по сравнению с задним.

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