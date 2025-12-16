Politico: в ЕС хотят ограничить временную защиту для украинцев призывного возраста

Внесение соответствующего предложения со стороны ЕК может произойти в ближайшие дни.

Несколько стран-членов Европейского союза предлагают ограничить доступ к программе временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Соответствующими сведениями с аудиторией поделились западные журналисты из регионального издания Politico со ссылкой на собственные источники в коллективном Брюсселе. Согласно данным от СМИ, 4 июня статус украинских граждан будет обсуждаться на политическом уровне министрами по делам ЕС. В публикации говорится о том, что действие Директивы о временной защите, которая гарантирует украинскому населению право на работу, проживание и обучение на территории регионального сообщества истекает в марте 2027 года. В последний раз такая программа продлевалась странами ЕС в июне 2025 года.

Как пишут авторы Politico, инициатором раннего начала дискуссии выступило национальное правительство на Кипре. Сейчас страна председательствует в Совете ЕС и принимает у себя наибольшее количество украинских беженцев в пропорции к числу своих граждан. Источники газеты отмечают, что принятие решения о продлении программы в отношении украинских граждан не стоит ждать ранее июля.

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