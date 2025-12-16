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Компания Х5 планирует открыть не менее 2 тыс. магазинов
Сегодня, 15:04
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Компания Х5 планирует открыть не менее 2 тыс. магазинов

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Эти показатели ниже стандартных для сети.

Управляющая торговыми сетями "Пятерочка" и "Перекресток" компания Х5 планирует открыть не менее 2 тыс. магазинов. Речь идет о планах до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ПМЭФ.

О прогнозах развитиях сети рассказала президент X5 Екатерина Лобачева. Общий объем новых точек до конца года должен составить 2 тыс. При этом стандартные темпы находятся на уровне 3,5 тыс. магазинов. Также рассматривается возможность маленьких приобретений.

Тут много факторов, не только про экономическую ситуацию, но и в целом про насыщенность в каждом регионе наших магазинов. Мы все-таки в таком бурном развитии находимся уже много лет, поэтому поддерживать темпы в 3-3,5 тыс. каждый год невозможно и нецелесообразно.

Екатерина Лобачева, президент X5 

Отметим, что Петербургский международный экономический форум стартовал сегодня и закончится 6 июня. Главная тема: "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". 

Ранее сообщалось, что гостей на ПМЭФ встречают роботы в смокинге.

Фото:  Magnific 

Теги: перекресток, пмэф, пятерочка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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