Эти показатели ниже стандартных для сети.

Управляющая торговыми сетями "Пятерочка" и "Перекресток" компания Х5 планирует открыть не менее 2 тыс. магазинов. Речь идет о планах до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ПМЭФ.

О прогнозах развитиях сети рассказала президент X5 Екатерина Лобачева. Общий объем новых точек до конца года должен составить 2 тыс. При этом стандартные темпы находятся на уровне 3,5 тыс. магазинов. Также рассматривается возможность маленьких приобретений.

Тут много факторов, не только про экономическую ситуацию, но и в целом про насыщенность в каждом регионе наших магазинов. Мы все-таки в таком бурном развитии находимся уже много лет, поэтому поддерживать темпы в 3-3,5 тыс. каждый год невозможно и нецелесообразно. Екатерина Лобачева, президент X5

Отметим, что Петербургский международный экономический форум стартовал сегодня и закончится 6 июня. Главная тема: "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

Ранее сообщалось, что гостей на ПМЭФ встречают роботы в смокинге.

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