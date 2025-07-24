Kinder и Raffaello исчезнут из "Пятерочки" и "Перекрестка"

Причиной стало повышение отпускных цен со стороны поставщика.

Компания Х5, отвечающая за управление магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", временно прекратила закупки продукции под марками Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder. Об этом представители компании сообщили ТАСС.

Причиной решение принято в связи с необоснованным увеличением отпускных цен. В Х5 отметили, что сейчас запасов продукции компании хватит для реализации в магазинах сети чуть более чем на месяц.

По словам представителей компании, предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на кондитерские изделия для большинства покупателей. Доходность производителя, которую заложили в отпускные цены, кратно превышает рентабельность ретейлера.

Кроме того, Х5 неоднократно предлагала решения, однако партнер заявил, что не готов пересмотреть условия. При этом компания готова возобновить сотрудничество при условии приведения цен на Rafaello и Kinder к справедливому уровню.

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Фото: Magnific