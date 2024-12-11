Жители Автово жалуются на выброшенный на помойку рядом с "Пятерочкой" хлеб

Ритейлер прокомментировал ситуацию.

Жители Кировского района Санкт-Петербурга опубликовали в социальных сетях фотографию с большим количеством выброшенного на помойку хлеба. Продукты обнаружили рядом с магазином "Пятерочка". В торговой сети прокомментировали инцидент, – сообщает "Петербургский дневник".

Фотография появилась в Telegram-канале "Кировский район Live" вчера, в день празднования полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ее сопровождала подпись, гласящая, что данное происшествие вызывает негодование в памятную дату. Пост вызвал дискуссию в комментариях, однако в "Пятерочке" сообщили, что фото старое и датируется 24-м января.

Была утилизирована просроченная продукция (включая заводской хлеб и хлеб собственного производства). Осуществляется утилизация в специально отведенный мусорный бак, но подрядная организация не успела его вовремя вывезти. Сейчас мы выясняем, по какой причине это произошло, чтобы впредь мусор не накапливался. После того, как утилизированную продукцию неизвестные вытащили из бака, мы навели порядок. Пресс-служба ритейлера "Пятерочка"

Ранее мы рассказывали, что власти Ленобласти усилят контроль за питанием в школах.

Фото: Teelgram / Кировский район Live