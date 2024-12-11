Власти Ленобласти усилят контроль за питанием в школах

Губернатор проведет серию поездок в региональные учреждения.

Глава Администрации Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о мерах по усилению контроля качества школьного питания в местных учреждениях, – сообщил он в своем Telegram-канале.

Дрозденко совершит ряд рабочих выездов в школы Ленобласти и проверит организацию питания для учеников.

Там, где будут жалобы от детей или родителей Роспотребнадзор и родительские комитеты проведут совместные проверки. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор также сообщил, что с начала текущего года во всех районных школьных учреждениях была произведена индексация стоимости бесплатного горячего питания на 8%.

Ранее мы рассказывали, что в Мурино специалисты оценили качество воздуха после жалоб местных жителей. Повышенного содержания загрязняющих веществ в атмосфере не обнаружили.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко