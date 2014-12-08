Петербургские депутаты предложили провести реформу школьного питания

Законодательное собрание Петербурга внесло в Государственную Думу проект постановления, направленный на реформу системы школьного и дошкольного питания. Как сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок, инициатива предлагает наделить регионы правом самостоятельно выбирать наиболее эффективные модели организации этого процесса.
В частности, субъекты РФ смогут самостоятельно решать, как обеспечивать питание детей: через аутсорсинг (заключение контрактов с поставщиками, выбранными на открытых конкурсах), собственное производство (содержание штатных столовых) или сотрудничество с государственными предприятиями.
Ключевым критерием при выборе модели должна стать способность системы гарантировать высокое качество и безопасность еды.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург выдал бизнесу льготные займы на 3,5 млрд рублей.
