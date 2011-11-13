Петербург выдал бизнесу льготные займы на 3,5 млрд рублей

Эффективная модель взаимодействия выстроена между правительством Петербурга, деловым сообществом и институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В Петербурге активно развивается инфраструктура поддержки предпринимательства: по словам губернатора Александра Беглова, в городе действует более 150 различных мер, направленных на помощь бизнесу.

Глава города подчеркнул, что эта работа ведется системно и координируется сразу восьмью профильными организациями. Эффективная модель взаимодействия выстроена между правительством Петербурга, деловым сообществом и институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Результаты такой поддержки уже видны в цифрах. Так, в 2025 году городской фонд микрофинансирования выдал льготных займов на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года. Кроме того, благодаря поручительствам Фонда содействия кредитованию малые и средние предприятия города смогли привлечь финансирование на сумму 13,5 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделит около 1,5 млрд рублей на организацию культурных мероприятий в Петербурге.

